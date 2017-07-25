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25 июля 2017
24 июля 2017
11:17  25 июля 2017 0

Преступники подстроили аварию и украли 20 миллионов рублей

Клипарт , купюры, рубли, денежный веер
Бандиты инициировали столкновение и ограбили московского водителяФото: Алексей Гущин © URA.RU

Преступники в Москве спровоцировали ДТП, избили водителя и украли из его машины более 20 млн рублей, передает «телеканал 360».

Происшествие имело место на Главной аллее в Восточном административном округе столицы. После столкновения злоумышленники проникли в салон Hyundai Sonata и стали избивать водителя. Убедившись в том, что мужчина не может сопротивляться, грабители взяли его телефон и пакет с деньгами.

Неизвестные скрылись с места преступления на автомобиле серого цвета. В ГУ МВД сообщают, что материальный ущерб составляет 20 млн 631 тыс. рублей.

Как уточняет сайт «Дни.ру», московские полицейские возбудили уголовное дело, а пострадавший находится в больнице с травмой головы.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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