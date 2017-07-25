Шахтеры подали в суд на главу ВЦИОМ за «2% дерьма»

11:12 25 июля 2017 1

Федоров считает дерьмом тех, кто не любит Родину Фото: wikipedia.org

В Останкинский районный суд Москвы подан иск к директору ВЦИОМ Валерию Федорову и телеканалу «Дождь». Истцы — глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, который представляет интересы шахтеров из города Гуково в Ростовской области, и инициативная группа самих шахтеров.

Исковая претензия заключается в том, что Федоров, пусть и косвенно, назвал протестующих дерьмом. Это заявление прозвучало в эфире «Дождя», поэтому телеканал является соответчиком.

В иске сказано, что Федоров своими словами «нанес публичное оскорбление многочисленной социальной группе, выступающей против несправедливости политического и экономического строя России и стремящейся его изменить», — цитирует претензию РБК.

Фраза прозвучала во время эфира «Дождя», когда ведущая Анна Немзер попросила Федорова прокомментировать слова Владимира Соловьева о том, что участники оппозиционных митингов — это «2% дерьма». Федоров ответил: «Извините, такого „дерьма“ гораздо больше». И тут же пояснил свою мысль: «Это люди, у которых нет любви к нашей Родине. Это люди, у которых нет желания сделать ее лучше, это люди, которые готовы всегда критиковать, протестовать, по поводу и без повода, касается их или нет. Вот я считаю, что таких людей гораздо больше. Это плохо».

Истец Миронов написал в заявлении, что слова Федорова стали оскорбительными для шахтеров, которые на протяжении нескольких месяцев пытались добиться выплаты положенной им зарплаты и столкнулись с угрозой уголовного преследования.