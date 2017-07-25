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Главные новости Свердловской области
11:57  25 июля 2017 0

Элтон Джон стал рекламой экологичного поведения на Урале. ФОТО

Сексуальную ориентацию артиста использовали для борьбы с грязнулямиФото: Википедия

В окрестностях Екатеринбурга появился необычный баннер с социальной рекламой, сообщающий о том, что мусорить в лесу нехорошо. На нем изображен известный британский певец нетрадиционной сексуальной ориентации Элтон Джон и подпись «Элтон Джон не мусорит в лесу, хотя тот еще сэр». Запись опубликовал екатеринбуржец Николай Летанин в своем Facebook.

Внизу баннера маркером подписан нецензурный хештег, смысл которого в том, что мусорят только гомосексуалисты.

«URA.RU» попыталось отследить корни данного движения, но социальные сети не дали ответа. Хештег оказался пустышкой. Приходится заключить, что акция берет начало в фольклоре, где сексуальные меньшинства оказываются крайними или используются для того, чтобы пристыдить человека с безответственным поведением.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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