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25 июля 2017
14:13  25 июля 2017 6

В самолетах запретят провозить телефоны бесплатно

Самолеты в городе. Екатеринбург, самолет, авиация
Все зависит от СовфедаФото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство транспорта России предложило установить минимальный вес для ручной клади до пяти кг, учитывая верхнюю одежду и электронику, сообщает агентство Nation News.

Однако из списка вещей, которые пассажир сможет взять на борт самолета помимо ручной клад, и исключили верхнюю одежду, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фото- и видеокамеру. Исключения сделают лишь для тех пассажиров, которые приобретают возвратные билеты — им позволят проносить на борт до 10 кг.

Изменения собирались ввести, если Совет Федерации одобрит законопроект об отмене бесплатного багажа. Однако сегодня стало известно о том, что в Совфеде предложили отложить принятие данного закона.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что принятие таких нововведений может привести к произволу авиаперевозчиков.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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