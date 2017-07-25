В самолетах запретят провозить телефоны бесплатно

Министерство транспорта России предложило установить минимальный вес для ручной клади до пяти кг, учитывая верхнюю одежду и электронику, сообщает агентство Nation News.
Однако из списка вещей, которые пассажир сможет взять на борт самолета помимо ручной клад, и исключили верхнюю одежду, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фото- и видеокамеру. Исключения сделают лишь для тех пассажиров, которые приобретают возвратные билеты — им позволят проносить на борт до 10 кг.
Изменения собирались ввести, если Совет Федерации одобрит законопроект об отмене бесплатного багажа. Однако сегодня стало известно о том, что в Совфеде предложили отложить принятие данного закона.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что принятие таких нововведений может привести к произволу авиаперевозчиков.