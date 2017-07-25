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25 июля 2017
15:10  25 июля 2017 0

Россиянина задержали в Латвии за запуск дрона над зданием Минобороны

Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Россиянин нарушил латвийский закон "Об авиации"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные полицейские Латвии задержали россиянина, который запустил дрон над зданием Минобороны страны. Имя гражданина РФ пока не сообщается.

Россиянин осуществил запуск беспилотника 19 июля в Риге, после чего был задержан и передан полиции, передает «телеканал 360». Правоохранители в Латвии отмечают, что поправки к закону «Об авиации» позволяют гражданским беспилотникам подлетать к зданию Министерства обороны не ближе чем на 500 метров.

Как уточняет агентство Nation News, закон, который регламентирует запуск летательных аппаратов вблизи военной инфраструктуры, в Латвии вышел 4 июля.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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