Военные полицейские Латвии задержали россиянина, который запустил дрон над зданием Минобороны страны. Имя гражданина РФ пока не сообщается.
Россиянин осуществил запуск беспилотника 19 июля в Риге, после чего был задержан и передан полиции, передает «телеканал 360». Правоохранители в Латвии отмечают, что поправки к закону «Об авиации» позволяют гражданским беспилотникам подлетать к зданию Министерства обороны не ближе чем на 500 метров.
Как уточняет агентство Nation News, закон, который регламентирует запуск летательных аппаратов вблизи военной инфраструктуры, в Латвии вышел 4 июля.