15:17 25 июля 2017 0

Вторые сутки в челябинском городке ищут исчезнувшую школьницу Фото: группа "Легион-СПАС" в "ВКонтакте"

В Сатке и одноименном районе уже вторые сутки ищут 14-летнюю девушку, пропавшую по дороге в поликлинику. К поискам подключились волонтеры, они прочесывают местность и расклеивают объявления с фотографией школьницы, передает корреспондент «URA.RU» со ссылкой на группу «Подслушано г. Сатка» во «ВКонтакте».

Объявление о пропаже девушки опубликовал и «Легион-СПАС». Там говорится, что несовершеннолетнюю видели по дороге в поликлинику примерно в 11 часов в понедельник, 24 июля. Она была одета в розовую футболку и клетчатые штаны.

Спасатели просят поделиться записями видеорегистраторов водителей, которые в это время проезжали в Сатке по улицам Бакальской, Пролетарской, Солнечной и 50 лет ВЛКСМ.

Некоторые пользователи соцсетей указывают, что пропавшая девочка общалась с несовершеннолетней, на странице которой много фотографий о смерти. «Она может стать жертвой групп смерти» — высказывается предположение в группе. Другие горожане пишут, что пропавшая школьница — домашний ребенок, она из хорошей семьи и вряд ли могла связаться с такими группами.

Две недели назад в другом челябинском городке, в Каслях, простились с 10-летним Ваней К. Мальчик поехал в школу за учебниками за пятый класс и пропал. Как оказалось, по дороге его заманил к себе рецидивист, он убил. расчленил и закопал ребенка на своем участке. После того как мужчину задержали, он повесился в камере следственного изолятора.