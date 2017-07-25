18:13 25 июля 2017 0

Школьник устроил экскурсию по ремонтируемой улице Ленина Фото: скриншот с видео

В Невьянске Свердловской области пригрозили увольнением женщине, чей сын на видео раскритиковал ремонт дороги на улице Ленина. Узнав о видеозаписи, местные власти прежде всего объявили охоту на школьника.

Подросток, снимавший видео о ремонте дороги в Невьянске, обратился за помощью к адвокату Николаю Харченко. Тот и рассказал «URA.RU» подробности случившегося.

«Это был предварительный разговор, подробнее мы поговорим позже. Но уже понятно, что подросток снял видео, а власти на ролик прореагировали своеобразно: они объявили парня в розыск. В рассылке, которую сделала по указанию начальства сотрудница администрации Ольга Чебыкина, было сказано: „Уважаемые руководители! Направляем вам фото, если Вы знаете молодого человека, то сообщите об этом в управление образования НГО или администрацию НГО по тел. … Чебыкиной О. Б.“ Лицо школьника [на видео было] предусмотрительно закрыто размытой „маской“ при видеомонтаже. Но иногда, во время резких движений, эта маска „не успевает“ за картинкой и лицо видно. Чиновники сделали скриншот, и это фото разослали. Позор — школьника, проявившего активную жизненную позицию, разыскивали как преступника!» — рассказал «URA.RU» адвокат Николай Харченко.

Школьника опознали и вызвали на управление образования. По словам Харченко, подростка там просто запугивали: «Ему говорили, что это не твое дело, куда ты лезешь, будешь плохо учиться и не сдашь ЕГЭ и так далее. А его матери пригрозили санкциями вплоть до увольнения с работы».

На видеозаписи школьник прогуливается по улице Ленина, где уже несколько месяцев делают ремонт, и указывает на то, насколько плохо он производится.

Юноша высказывает своё мнение относительно неудачной реконструкции:

«Кажется щебень, но нет! это дешёвый шлак! Дешёвый шлак, а не щебень, который указан в документации. Щебёнка дороже стоит, а шлак дешевле. И где же разница в деньгах? Деньги осели в кошельках чиновников и пошли на образование их детей, которые учатся за границей, а не в России. А полиция и прокуратура за этим не смотрят — как деньги просто зарываются. Огромные суммы украдены из бюджета. Ужас: наворовались на реконструкции улиц. Когда же это всё изменится? Деньги просто выводятся — что в стране происходит? Реконструкция сделана ужасно. Всё паршиво сделано. Просто ужасно! На новом асфальте кочки и колдобины. На центральной улице города — улице Ленина — для рабочих поставлен не биотуалет, а обычная деревянная будка, под которой вырыта яма для нечистот. Эта яма открыта — ужасная вонь. А знаете, почему всё это так делается? Потому что чиновники экономят на этом! На этой реконструкции очень много экономят, чтобы вывести деньги из бюджета».

Скриншот рассылки, которой, по утверждениям Чебыкиной, не было Фото: скриншот письма

На записи видно, что асфальт уже просел, появились огромные трещины, кое-где их просто залили гудроном.

«Подросток играет в любительской разновозрастной футбольной команде. И спортсмены, в прошлом десантники, 2 августа в День ВДВ планируют провести акцию протеста против администрации Невьянска в поддержку школьника», — добавил Николай Харченко.

Редакция «URA.RU» дозвонилась до Ольги Чебыкиной, однако женщина очень эмоционально все отрицала, что ничего об этом не знает, никаких писем она не рассылала и никто мальчика не искал. Правда, оговорилась, что мальчика ведь все равно уже нашли. Чебыкина посоветовала обратиться за разъяснениями к заместителю главы администрации по социальным вопросам Станиславу Делилову. Однако до Делилова дозвониться не удалось.