Ближайшая соратница губернатора ХМАО Натальи Комаровой, директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова стала мамой. У нее родился сын, сообщили «URA.RU» в правительстве региона.
На свет сын Елены Шумаковой появился на свет в 12 часов дня, 25 июля. Врачи уверяют, что мама и малыш чувствуют себя отлично. Счастье Елены Шумаковой стало двойным — она уже воспитывает старшего сына.
Еще в начале мая наше агентство рассказывало, что Шумакова готовится выйти в декретный отпуск.
«URA.RU» поздравляет счастливую маму с прекрасным событием и желает ей и малышу крепкого здоровья.