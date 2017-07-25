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Главные новости Югры
20:41  25 июля 2017 0

Поздравляем! Соратница Натальи Комаровой стала мамой

Комарова и родители инвалидов. Сургут, шумакова елена
Елена Шумакова родила сынаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ближайшая соратница губернатора ХМАО Натальи Комаровой, директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова стала мамой. У нее родился сын, сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

На свет сын Елены Шумаковой появился на свет в 12 часов дня, 25 июля. Врачи уверяют, что мама и малыш чувствуют себя отлично. Счастье Елены Шумаковой стало двойным — она уже воспитывает старшего сына.

Еще в начале мая наше агентство рассказывало, что Шумакова готовится выйти в декретный отпуск.

«URA.RU» поздравляет счастливую маму с прекрасным событием и желает ей и малышу крепкого здоровья.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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