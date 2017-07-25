ООО «Газпром переработка», которая меняет адрес прописки с Югры на Санкт-Петербург, объявило о продаже активов в Сургуте. В частности, дочерняя структура российского газового гиганта избавляется от недостроенного офисного здания в Сургуте, расположенного на проспекте Ленина. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе газоперерабатывающей компании.
Помимо здания на торги выставлены 49 единиц автотранспортных средств и оборудования, база отдыха в деревне Лямина. «Время и дата аукционов будет объявлены дополнительно», — уточнили в компании.
Ранее между газовиками и чиновниками обсуждалась возможность переезда в недостроенный офис «Газпром переработки» мэрии Сургута. Однако, по данным инсайдеров агентства, компания потратила на новую штаб-квартиру около 13 млрд рублей, а муниципалитет не может позволить себе такую покупку. В городской администрации надеются, что здание им передадут безвозмездно. Еще один вариант сделки — софинансирование со стороны окружного бюджета.
«Газпром Переработка», по оценкам источников, переведет аппарат управления в Санкт-Петербург осенью 2017 года. План переезда сейчас претворяется в жизнь. В северной столице России уже арендован новый офис, который займет аппарат управления «дочки» газовой монополии. Он расположится недалеко от головной штаб-квартиры газового гиганта, расположенного в «Лахта-центре». Сотрудников предприятия поставили перед выбором — согласиться на переезд либо уволиться.