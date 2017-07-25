Евросоюз может ограничить американским компаниям доступ к кредитам в европейских банках в ответ на введение новых санкций США в отношении России.
Новые санкции США в отношении РФ, как отмечает информагентство Nation News, затрагивают энергетические интересы ЕС. Дипломаты в Брюсселе говорят о том, что ЕС готов обсудить ограничение доступа американским компаниям к кредитам в европейских банках.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал начать обсуждение вариантов ответа ЕС на действия США. В Брюсселе хотят потребовать от Белого дома «публичного или письменного заявления» о том, что новые санкции не затронут интересы Европы. Этот вопрос еврокомиссары рассмотрят в среду, 26 июля, добавляет телеканал 360.
Законопроект США подразумевает наложение санкций на компании, которые вложат инвестиции суммой более миллиона долларов в строительство российских экспортных трубопроводов. Отдельно подчеркивается, что американские власти намерены «противодействовать» строительству российского газопровода «Северный поток — 2».