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25 июля 2017
21:07  25 июля 2017 0

Евросоюз оставит компании США без денег из-за антироссийских санкций

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, Жан-Клод Юнкер
Жан-Клод Юнкер разочаровался в политике США из-за антироссийских санкцийФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Евросоюз может ограничить американским компаниям доступ к кредитам в европейских банках в ответ на введение новых санкций США в отношении России.

Новые санкции США в отношении РФ, как отмечает информагентство Nation News, затрагивают энергетические интересы ЕС. Дипломаты в Брюсселе говорят о том, что ЕС готов обсудить ограничение доступа американским компаниям к кредитам в европейских банках.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал начать обсуждение вариантов ответа ЕС на действия США. В Брюсселе хотят потребовать от Белого дома «публичного или письменного заявления» о том, что новые санкции не затронут интересы Европы. Этот вопрос еврокомиссары рассмотрят в среду, 26 июля, добавляет телеканал 360.

Законопроект США подразумевает наложение санкций на компании, которые вложат инвестиции суммой более миллиона долларов в строительство российских экспортных трубопроводов. Отдельно подчеркивается, что американские власти намерены «противодействовать» строительству российского газопровода «Северный поток — 2».

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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