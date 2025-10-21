Трамп обозначил Зеленскому приоритет в решении украинского конфликта, и это не поставки Tomahawk

Трамп сделал приоритет в пользу завершения украинского конфликта Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским дал понять, что прекращение конфликта на Украине — его главный приоритет, а не поставки ракет Tomahawk. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских, украинских и европейских чиновников.

«Трамп заявил Зеленскому, что его главным приоритетом является прекращение войны, и ясно дал понять, что не привержен какому-либо конкретному результату по вопросу территорий», — пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По информации издания, американский лидер также сообщил Зеленскому, что в ближайшее время Киев не должен рассчитывать на поставки крылатых ракет Tomahawk из США.

Подчеркивается, что Трамп в ходе переговоров не стал давать обещаний относительно дальнейшей военной поддержки, сосредоточившись на необходимости скорейшего достижения мира. Кроме того, американскиц лидер отметил, что ему важно достичь скорого урегулирования конфликта, а желание Киева вернуть контроль над Донбассом для него не приоритетно.

Ранее Дональд Трамп встретился с Зеленским в Белом доме. Как сообщил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, президент Украины был выдворен с переговоров в Вашингтоне после неудачной попытки обмануть Трампа.