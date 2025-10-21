Призывников обязали являться в военкомат по электронной повестке в срок 30 дней

В Госдуме приняли поправки в законопроект о военном призыве Фото: Роман Наумов © URA.RU

Госдума приняла поправки к законопроекту о призыве на военную службу. Теперь призывники после получения электронной повестки должны явиться в военкомат не более чем через 30 дней Соответствующие изменения были одобрены на пленарном заседании Госдумы.

«Принята поправка, которой закрепляется, что срок явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения. <...> Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о призыве на военную службу в течение календарного года», — следует из итогов пленарного заседания. Оно транслировалось на сайте Госдумы.