Призывников обязали являться в военкомат по электронной повестке в срок 30 дней
В Госдуме приняли поправки в законопроект о военном призыве
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Госдума приняла поправки к законопроекту о призыве на военную службу. Теперь призывники после получения электронной повестки должны явиться в военкомат не более чем через 30 дней Соответствующие изменения были одобрены на пленарном заседании Госдумы.
«Принята поправка, которой закрепляется, что срок явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения. <...> Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о призыве на военную службу в течение календарного года», — следует из итогов пленарного заседания. Оно транслировалось на сайте Госдумы.
Сам законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года был внесен в Госдуму 22 июля. Одним из инициаторов выступил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Еще несколько дней назад сообщалось, что поправки могут рассмотреть 21 октября. Сам документ доступен в думской электронной базе. Ранее комитет по обороне одобрил ко второму чтению поправки, позволяющие призывным комиссиям рассматривать вопросы об отсрочке.
