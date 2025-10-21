Логотип РИА URA.RU
Поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае

21 октября 2025 в 14:46
Поиск пропавшей семьи затрудняют поздняя подача заявки на поиск и неблагоприятные погодные условия, заявил представитель отряда

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае стали самыми масштабными в регионе. Об этом заявил представитель регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Наши „старички“ не смогли вспомнить ничего, что было бы по масштабу сопоставимо с поиском семьи в Кутурчине», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости.

Также представитель отметил, что поиск семьи Усольцевых беспрецедентен по многим причинам. Среди них: поздняя подача заявки на поиск, неблагоприятные погодные условия, особенности рельефа. Также поиски затрудняет отсутствие следов, удаленность места и почти полное отсутствие связи.

Помимо этого отмечается, что из-за сильного резонанса вокруг поисков начала распространяться недостоверная информация. Ранее поступала информация о том, что добровольцы отряда «Лиза Алерт» подписывали подписки о неразглашении, что также оказалось фейком. Это подтверждали в Следственном комитете.

