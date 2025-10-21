Логотип РИА URA.RU
Общество

Добровольцы, заключившие контракт с Минобороны в 2022 году, станут ветеранами боевых действий

Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для контрактников СВО
21 октября 2025 в 15:30
Речь идет о добровольцах, которые заключили контракт в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Добровольцы, которые заключили контракт с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года, станут ветеранами боевых действий. Соответствующий закон приняли в Госдуме.

«Статус (ветерана боевых действий — прим. URA.RU) смогут получить лица, заключавшие в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения (имевшие иные правоотношения) с Минобороны РФ и выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции», — говорится на сайте Госдумы.

При этом участники, которые были ранены в боях, получат статус инвалида боевых действий. Кабмин установит порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца таким лицам.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

