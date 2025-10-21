Добровольцы, заключившие контракт с Минобороны в 2022 году, станут ветеранами боевых действий
Речь идет о добровольцах, которые заключили контракт в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года
Добровольцы, которые заключили контракт с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года, станут ветеранами боевых действий. Соответствующий закон приняли в Госдуме.
«Статус (ветерана боевых действий — прим. URA.RU) смогут получить лица, заключавшие в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения (имевшие иные правоотношения) с Минобороны РФ и выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции», — говорится на сайте Госдумы.
При этом участники, которые были ранены в боях, получат статус инвалида боевых действий. Кабмин установит порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца таким лицам.
