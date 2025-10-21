Лавров ответил на заявления Вашингтона о немедленном прекращении украинского конфликта
Призывы Вашингтона прекратить боевые действия без обсуждения коренных вопросов игнорируют первопричины украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя призывы США к немедленному прекращению конфликта на Украине.
«Сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать. Остановиться, а там пусть история рассудит. Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала», — заявил министр. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.
Лавров отметил, что аналогичные заявления противоречат договоренностям, достигнутым ранее между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на встрече в Аляске. Саммит в Анкоридже прошел в августе 2025 года. Беседа длилась около двух с половиной часов и была посвящена вопросам урегулирования российско-украинского конфликта.
В ближайшее время в Будапеште может состояться новая встреча Трампа и Путина. Представители некоторых государств выразили скепсис по поводу предоставления свободного коридора для самолета руководителя РФ, другие же озвучили готовность в организации встречи, осознавая, что она может иметь судьбоносное решение для всего мира. О том, какими потенциальными маршрутами Путин может прилететь в Венгрию — в материале URA.RU.
