Лавров ответил на заявления Вашингтона о немедленном прекращении украинского конфликта

Призывы Вашингтона прекратить боевые действия без обсуждения коренных вопросов игнорируют первопричины украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя призывы США к немедленному прекращению конфликта на Украине.

«Сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать. Остановиться, а там пусть история рассудит. Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала», — заявил министр. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.

Лавров отметил, что аналогичные заявления противоречат договоренностям, достигнутым ранее между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на встрече в Аляске. Саммит в Анкоридже прошел в августе 2025 года. Беседа длилась около двух с половиной часов и была посвящена вопросам урегулирования российско-украинского конфликта.

