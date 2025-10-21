В Telegram второй день наблюдаются сбои
Сбои в работе мессенджера наблюдаются и на телефонах, и на компьютерах
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Пользователи мессенджера Telegram в России второй день массово сообщают о проблемах с доступом к сервису. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector. Люди жалуются на невозможность мультимедийных файлов, сбои с приходом уведомлений, а также на трудности входа в само приложение.
Нарушения наблюдаются как в мобильных версиях мессенджера, так и на веб-платформах и компьютерах. Так, сегодня за час поступило 480 жалоб, за сутки — 4 191. Проблемы с доступом к мессенджеру испытывают пользователи из Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.
Кроме того, неполадки затронули и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). За час поступило 75 жалоб, а за сутки — 260. Россияне жалуются на аналогичные последствия сбоя, что и с Telegram. Больше всего о сбоях сообщают из Республики Северная Осетия — Алания.
