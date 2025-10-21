В Telegram второй день наблюдаются сбои

Сбои в работе мессенджера наблюдаются и на телефонах, и на компьютерах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пользователи мессенджера Telegram в России второй день массово сообщают о проблемах с доступом к сервису. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector. Люди жалуются на невозможность мультимедийных файлов, сбои с приходом уведомлений, а также на трудности входа в само приложение.

Нарушения наблюдаются как в мобильных версиях мессенджера, так и на веб-платформах и компьютерах. Так, сегодня за час поступило 480 жалоб, за сутки — 4 191. Проблемы с доступом к мессенджеру испытывают пользователи из Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.