«Абсолютно неконфликтный человек»: оператор «Закрытой школы» Сергей Политик убит в Москве

Следователи сообщили, что установили личность убийцы, который нанес удар ножом Сергею Политику

Опубликованы первые кадры убийства российского режиссера и кинооператора Сергея Политика возле его дома на улице Сталеваров в Москве. Их обнародовал telegram-канал Shot.

По некоторым данным, он стал жертвой мигранта, который защищал свою девушку от оскорбительных слов. Между мужчинами завязалась драка. После чего Политик был ранен ножом. Возбуждено уголовное дело.

Сергею Политику было 56 лет. Он участвовал в создании нескольких десятков российских кинопроектов. В частности, в качестве оператора работал над сериалом «Закрытая школа». Как режиссер Политик снял в 2024 году мини-сериал «Вернуть жизнь». Коллеги отзывались о нем, как о бесконфликтном человеке. Подробнее об убийстве, а также о профессиональной жизни погибшего — в материале URA.RU.

Убийство в ходе ссоры

Инцидент произошел вечером 18 октября возле первого подъезда дома, где проживал 56-летний оператор с семьей. Политик вышел из своей квартиры, расположенной на седьмом этаже, чтобы покурить на улице, так как, по словам соседей, предпочитал не курить на лестничных клетках. Находясь у входа в подъезд, он встретил группу людей, входящих в здание, после чего между ними завязался конфликт. Об этом рассказали близкие погибшего.

«У него была такая привычка, он курил всегда возле подъезда своего дома, и вечером он вышел покурить. Когда Сережа выходил из подъезда, ему навстречу заходили двое: мужчина и женщина. Они столкнулись плечом с Сергеем, кто кого задел, я не знаю. Из-за этого завязалась перепалка», — передает слова близких портал Regnum.

Неизвестные поднялись наверх, но через короткое время спустились. К оператору вновь подошел мужчина и после заданного вопроса нанес удар ножом.

«Затем те, кто заходили в подъезд, поднялись наверх, и когда они выходили снова, Сергей еще стоял курил, мужчина подошел к нему и спросил: „Ну что, куришь?“ Сергей ответил: „Курю“. После этого мужчина ударил его в грудь ножом», — вспоминают родные погибшего.

За происходящим наблюдали многочисленные жители дома. До прибытия бригады скорой помощи свидетели происшествия перенесли пострадавшего в подъезд. Состояние кинематографиста стремительно ухудшалось. Он терял сознание, его речь становилась несвязной. В итоге пострадавший скончался по дороге в больницу.

Инцидент попал на видео

Позже в интернете появилось видео первых секунд после убийства Политика. На них видно, как неизвестный вытирает от крови нож о платок и прячет его под куртку. Через мгновение в кадре появляется раненый оператор. Мужчина падает на асфальт лицом вперед.

Уголовное дело и поиски напавшего

Сейчас полиция разыскивает второго участника конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Злоумышленику может грозить до 15 лет лишеня свободы. Следователи уже установили личность преступника.

«Следователями столичного СК личность злоумышленника установлена. Им оказался иностранный гражданин 1992 года рождения», — сказано в сообщении Столичного СК в telegram-канале.

Талантливый оператор и режиссер

Сергей Политик родился 8 октября 1969 года. Он прославился не только как талантливый режиссер, но и как оператор, внесший значительный вклад в отечественное кинематографическое искусство. Получив образование во ВГИКе, где он освоил основы классической операторской школы, Политик в дальнейшем реализовал себя в работе над рядом заметных проектов.

В его фильмографии представлены такие картины, как «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь», «Закрытая школа», «Одноклассники. Бывших не бывает» и «Восьмой участок». Творчество Сергея неоднократно удостаивалось высоких оценок как со стороны зрителей, так и критиков, прежде всего благодаря его мастерству в создании выразительной визуальной атмосферы и точной передаче эмоциональных нюансов.

Как режиссер Политик снял в 2024 году мини-сериал «Вернуть жизнь». На момент смерти у него в работе был проект «Восьмой участок. Продолжение».

Реакция близких на смерть Политика

Смерть оператора стала неожиданной и шокирующей для его коллег. По словам Владимира Стуканова, работавшего вместе с погибшим, Политик был абсолютно бесконфликтным человеком.

Также те, кто знал убитого лично, сообщили, что это большая потеря для кинематографа. Люди отмечают, что с Политиком было приятно работать.

«Его смерть — это большая потеря для меня лично и для всего отечественного кинематографа. С Сергеем всегда было приятно работать, он был не только оператором, но и прекрасным художником», — сказал коллега убитого Виталий Волчик в интервью aif.ru.

Брат Сергея Владимир сообщил, что убитый был ему самым родным человеком. «Сегодня ночью убили моего родного человека. Он был мне как отец и учитель», — сообщил он в соцсетях.