Госдума приняла закон о корректировке бюджета РФ на 2025 год

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке основных параметров федерального бюджета на 2025 год. Изменения основаны на предварительных итогах социально-экономического развития страны и направлены на выполнение ключевых государственных задач.

«Госдума приняла в третьем чтении закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год», — сообщило РИА «Новости». Согласно изменениям, объем планируемых доходов был уменьшен на 1,944 трлн рублей и составит 36,562 трлн рублей. А объем расходов остался на прежнем уровне в 42,298 трлн рублей.

В результате, дефицит бюджета увеличится с 1,7% до 2,6% ВВП, составив 5,736 трлн рублей. Его планируется покрыть за счет внутренних займов, без использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом объем ФНБ к концу года спрогнозировали в размере 13,637 трлн рублей.

Корректировка бюджета предусматривает перераспределение средств в пользу ряда социальных и экономических программ. Так «Льготная», «Дальневосточная», «Арктическая», «IT-» и «Семейная» ипотека получат дополнительно 234,9 млрд рублей. Более 144,2 млрд рублей будет направлено на проекты «Семья», «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни».

Финансирование программы развития ОПК также увеличено на 123,1 млн рублей. Кроме того дополнительные средства выделены сельхозпроизводителям, а также на борьбу с природными пожарами и катаклизмами.В связи с изменениями, государственный долг России на начало 2026 года, как ожидается, увеличится до 38,55 трлн рублей (17,7% ВВП). Закон вступит в силу после его официального опубликования.