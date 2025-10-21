Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Shot: россиянка бесследно пропала в Таиланде

21 октября 2025 в 15:17
Фото: Алена Полозова © URA.RU

На острове Пхукет в Таиланде бесследно пропала 30-летняя россиянка Мария, проживавшая в стране и работавшая дистанционно менеджером по подбору персонала. О прекращении связи с девушкой стало известно 17 октября, когда она перестала отвечать на обращения друзей и родственников. Информацию о случившемся сообщил telegram-канал Shot.

«Девушка перестала выходить на связь уже пять дней назад, сейчас к поискам подключилась местная полиция и посольство России в Таиланде», — говорится в публикации канала. По словам источника, тревогу первой забила подруга Марии, после чего близкие начали собственные поиски, а также обратились за помощью к правоохранителям.

Родственники не исключают, что исчезновение может быть связано с деятельностью преступных группировок, которые действуют на территории Таиланда и Мьянмы и специализируются на обмане иностранных граждан. В то же время полиция Пхукета ведет опрос местных жителей, а сотрудники консульства взаимодействуют с местными органами в рамках официального расследования.

Случаи исчезновения иностранцев в регионе ранее уже привлекали внимание общественности. В октябре 2025 года власти Белоруссии сообщали о пропаже своей гражданки после вылета из Бангкока в Янгон.   

