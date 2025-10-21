Госдума: предупреждение о вреде энергетиков надо печатать на упаковке

Надпись о вреде энергетиков нужно размещать на упаковке продукции, заявила Школкина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России заговорили о необходимости обязательного размещения предупредительной надписи о вреде употребления энергетических напитков на их упаковке. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

«Обязательно должна быть на упаковке», — сказала Школкина для «Интерфакс». Она напомнила, что научные исследования подтверждают негативное влияние энергетиков на здоровье организма, особенно среди молодежи, и подчеркнула необходимость принятия мер по ограничению их потребления подростками.