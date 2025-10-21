Логотип РИА URA.RU
Политика

В Кремле озвучили ожидания по поводу встречи Путина с Трампом

Песков: Кремлю предстоит большая работа в преддверии встречи Путина и Трампа
21 октября 2025 в 14:44
По словам Пескова, перед встречей Кремлю нужно будет проделать большую работу

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремлю предстоит проделать непростую работу перед встречей лидеров РФ и США в Будапеште. Об этом он рассказал журналистам.

«Рабочее настроение. Но работа предстоит непростая», — сказал Песков, отвечая на вопрос о настроении Кремля в преддверии встречи президентов. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Американский лидер не уточнил, когда именно рассчитывает провести переговоры. Однако на данный момент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что страна готова стать площадкой для беседы. Ранее стало известно, что Лондон предпринимает активные шаги, направленные на срыв возможной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Будапеште. Все, что известно о предстоящей встрече лидеров — в отдельном сюжете URA.RU.

