«АвтоВАЗ» выступил против отсрочки и других изменений закона о локализации такси
«АвтоВАЗ» выступил против отсрочки закона о локализации такси
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
«АвтоВАЗ» выступил против отсрочки и смягчения требований закона о локализации автомобилей для такси. Об этом сообщил заместитель главы компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
«Я когда периодически слышу „а давайте, может быть, не локализацию, а какие-то иные критерии для допуска автомобилей для такси рассмотрим“ или там „давайте расширим перечень критериев“... Президент в поручении все сказал: критерий допуска к такси — это локализация, и закон в полной мере это поручение раскрывает», — подчеркнул Громак. Его слова передает «Интерфакс».
В конце мая президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, который вводит новые стандарты локализации для автомобилей, используемых в сфере такси. Согласно документу, начиная с 1 марта 2026 года, допуск транспортных средств к работе в такси будет осуществляться только при условии соответствия установленным требованиям по уровню локализации их производства на территории России.
Минпромторг уже опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих новым требованиям по локализации. В него вошли более 20 моделей отечественных брендов, среди которых Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Список также будет пополнен автомобилями иностранных марок Haval и Tenet, а также транспортными средствами, производимыми на калининградском предприятии «Автотор».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Ха- ха- ха21 октября 2025 15:10На Мерседесе нельзя таксовать?