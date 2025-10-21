«АвтоВАЗ» выступил против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

«АвтоВАЗ» выступил против отсрочки закона о локализации такси Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

«АвтоВАЗ» выступил против отсрочки и смягчения требований закона о локализации автомобилей для такси. Об этом сообщил заместитель главы компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Я когда периодически слышу „а давайте, может быть, не локализацию, а какие-то иные критерии для допуска автомобилей для такси рассмотрим“ или там „давайте расширим перечень критериев“... Президент в поручении все сказал: критерий допуска к такси — это локализация, и закон в полной мере это поручение раскрывает», — подчеркнул Громак. Его слова передает «Интерфакс».

В конце мая президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, который вводит новые стандарты локализации для автомобилей, используемых в сфере такси. Согласно документу, начиная с 1 марта 2026 года, допуск транспортных средств к работе в такси будет осуществляться только при условии соответствия установленным требованиям по уровню локализации их производства на территории России.

