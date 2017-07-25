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25 июля 2017
23:00  25 июля 2017 0

МИД РФ выступил с заявлением о вооружении боевиков после сообщений американских СМИ

Медиа-форум
Мария Захарова обвинила во лжи американские СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский МИД обвинил СМИ США в дезинформации о том, что РФ якобы вооружает боевиков в Афганистане. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, журналисты являются инструментом американской пропаганды.

«В американских СМИ развернута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией „Талибана“ [террористическая организация, запрещена в России] в Афганистане и так далее. CNN в этой игре соответствующих американских структур — надежный инструмент пропаганды», — цитирует заявление Захаровой портал «Русская планета».

На сайте телеканала CNN ранее появились фото, которые якобы свидетельствуют о том, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» получает российское оружие. При этом издание допустило оговорку, что эти снимки не являются неопровержимым доказательством, однако вызывают серьезное беспокойство у американских властей.

Ранее в российском МИДе назвали лживыми утверждениями командующего вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти о том, что Россия якобы поддерживает запрещенное движение «Талибан», пишет «Национальная служба новостей». В дипведомстве отмечают, что эти заявления были сделаны в связи с тем, чтобы оправдать провал американской миссии в Афганистане.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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