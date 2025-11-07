Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Украина

Зеленский решил за всех украинцев, что им не нужна доброта Лукашенко

Зеленский отверг доброту Лукашенко
07 ноября 2025 в 22:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Зеленский отверг предложения коллеги из Беларуси

Зеленский отверг предложения коллеги из Беларуси

Фото: Официальный сайт президента Украины

Киеву не нужна «доброта» со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Лукашенко стал очень разговорчивым. Нам его доброта к украинскому народу не нужна», — процитировал слова Зеленского telegram-канал «Политика Страны».

Как сообщало URA.RU, во время церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре Лукашенко пригласил украинских мигрантов переезжать в Беларусь. Глава государства пообещал обеспечить украинским семьям и их детям доступ к образованию и здравоохранению на равных условиях с белорусскими гражданами.

Продолжение после рекламы

Ранее Лукашенко неоднократно выражал желание провести личную встречу с Зеленским для обсуждения ситуации. При этом украинский лидер публично критиковал белорусского коллегу и отклонял его призывы к мирному урегулированию конфликта. В КГБ Белоруссии заявляли, что, несмотря на критику, Минск сохраняет открытость к диалогу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал