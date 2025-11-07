Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Дагестане увеличилось до пяти число жертв крушения вертолета

Пять человек погибли при аварии вертолета Ка-226 в Дагестане
07 ноября 2025 в 22:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Дагестане увеличилось число пострадавших при крушении вертолета

В Дагестане увеличилось число пострадавших при крушении вертолета

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Количество жертв авиакатастрофы вертолета Ка-226 в Дагестане увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили «Известиям» в министерстве здравоохранения региона.

«До пяти возросло число погибших при крушении вертолета Ка-226 в Дагестане. Пострадавший скончался в больнице города Избербаш», — сообщили «Известия» со ссылкой на региональный Минздрав.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал