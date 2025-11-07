В Дагестане увеличилось до пяти число жертв крушения вертолета
Пять человек погибли при аварии вертолета Ка-226 в Дагестане
07 ноября 2025 в 22:27
В Дагестане увеличилось число пострадавших при крушении вертолета
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Количество жертв авиакатастрофы вертолета Ка-226 в Дагестане увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили «Известиям» в министерстве здравоохранения региона.
«До пяти возросло число погибших при крушении вертолета Ка-226 в Дагестане. Пострадавший скончался в больнице города Избербаш», — сообщили «Известия» со ссылкой на региональный Минздрав.
