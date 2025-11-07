Фермеры не будут вкладывать повышение расходов в цены на продукты

Правительство РФ поможет фермерам сохранить свой бизнес Фото: Илья Московец © URA.RU

В России сдержат скачок цен на продукты. Правительство дополнительно направит более 6,3 млрд рублей на субсидирование программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как рассказали эксперты URA.RU, это поможет фермерам покрыть растущие расходы на производство, которые отражаются на стоимости продукции.

Российские сельхозпроизводители получат дополнительные 6,3 млрд рублей поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Дополнительное финансирование позволит сохранить льготную процентную ставку по уже выданным кредитам на производство и переработку сельхозпродукции аграриям для наращивания объемов производства, сообщили в пресс-службе правительства. «Рассчитываем, что эти меры повысят устойчивость нашего агробизнеса, позволят и дальше снабжать потребителей качественными продуктами», — отметил Михаил Мишустин, комментируя принятое решение на заседании правительства 6 ноября.

Фермерам помогут покрыть расходы на закупку семян, удобрений и техники Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Эти деньги помогут аграриям покрыть растущие расходы на закупку семян, удобрений, техники (тракторов, комбайнов, самоходной техники) и топлива для нее, себестоимость которых регулярно растет, рассказал URA.RU руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. «А еще дополнительное финансирование даст возможность погасить долги по зарплате своим сотрудникам.

Продолжение после рекламы

Такой шаг навстречу аграриям поможет им подготовиться к работе в следующем году, чтобы избежать проблем с урожаем и как следствие — дефицита ряда товаров и роста цен на них», — объяснил эксперт.

Россия полностью обеспечивает себя зерном Фото: Сергей Венявский © URA.RU

От налаженной работы сельхозпроизводителей зависит самообеспеченность страны продуктами, которая заметно отражается на ее ценах, напомнил доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод. «У нас нет нулевых показателей, то есть серьезной нехватки, по агропродуктам. Этого не будет и в будущем, потому что импорт таких продуктов в РФ не запрещен. У нас есть источники удовлетворить любые потребности россиян, вопрос только в цене. Если говорить конкретнее, то в России хороший урожай зерновых культур: мы полностью себя обеспечиваем пшеницей, гречихой и рожью. А значит здесь можно быть уверенным в том, что скачка цен на них не будет, то есть они будут превышать уровень инфляции», — сообщил эксперт.

Учитывая, что Россия регулярно перевыполняет план по уборке зерна, у нее открываются дополнительные возможности для экспорта, добавил эксперт. «А доходы от экспорта — это возможность в срок выплатить обязательства по кредитам», — уточнил Холод.

РФ сохраняет высокую урожайность картофеля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Овощами мы себя обеспечиваем не полностью, зато сохраняем завидные показатели по некоторым видам товаров в этой категории, отметил эксперт. «Например, урожая картофеля хватает для того, чтобы удовлетворить потребности всех россиян. Однако он не попадает в нужном объеме из фермерских подсобных хозяйств на рыночные фонды из-за неразвитой инфраструктуры сбыта. Эта проблема может дестабилизировать ценовую ситуацию, но незначительно», — обратил внимание эксперт.

Цены на помидоры продолжат оставаться высокими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Куда сложнее ситуация с томатами — пока нет оснований говорить, что их стоимость станет доступнее для покупателей, полагает Холод. «Почему они такие дорогие? Грунтовые в России закончились, в ближнем зарубежье их уже тоже нет. Есть только тепличные, себестоимость которых значительно выше. Да, можно привезти грунтовые помидоры из южного полушария, но думаю, что из-за затрат на логистику они не будут дешевле», — уточнил Холод.

Россия почти полностью обеспечивает себя яблоками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отмечая возможности урожая фруктов и ягод в России, экономист рассказал, что больше всего мы обеспечиваем себя яблоками и грушами, которые довольно успешно выращивают в средней полосе. «Однако здесь сохраняется такой же парадокс, как и с картофелем. Этих фруктов у нас много, но они не попадают в нужном объеме на рынок. Мы покупаем их за рубежом, что незначительно, но формирует риски для роста их стоимости.

Продолжение после рекламы

Более того, у нас очень хороший урожая сливы, здесь тоже не вижу проблем с ценовой политикой», — уточнил эксперт.

В России начали выращивать бананы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Есть проблемы с выращиванием тропических фруктов, таких как банан, папайя и маракуйя, перечислил эксперт. И одна из них — это неподходящие климатические условия, конкретизировал Холод. «Хотя некоторые аграрии уже начали выращивать бананов в теплицах — их строительство уже началось в Ставропольском и Краснодарском краях. Здесь финансовая поддержка государства может стать хорошим подспорьем для фермеров, готовых решиться на такие проекты», — сообщил Холод.

Производство молока еще нуждается в корректировке Фото: Илья Московец © URA.RU