«Тела закопали в пустыне»: в МВД раскрыли шокирующие подробности убийства семьи Новак в Эмиратах
По словам Ирины Волк, супругов убили из-за вымогательства криптовалюты
Супругов Новак похитили и убили в ОАЭ из-за вымогательства криптовалюты. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В октябре этого года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности», — написала Волк в своем telegram-канале. По ее словам, сообщники помогали организовать похищение, для чего арендовали машину и помещения, где силой держали пару.
Как рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, после убийства фигуранты избавлялись от ножей и вещей жертв. Все это они оставили на территории разных эмиратов.
7 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал трех фигурантов по делу об убийстве Романа и Анны Новак. В СИЗО они пробудут до 28 декабря. 2 октября Роман и Анна хотели встретиться с инвесторами в городе Хатта. Из-за исчезновения пары задержаны семь человек. Трое из задержанных подозреваются в организации и совершении убийства, еще четверо — в посредничестве. Все, что известно об убийстве Новак — в отдельном сюжете URA.RU.
