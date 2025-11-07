«Тела закопали в пустыне»: в МВД раскрыли шокирующие подробности убийства семьи Новак в Эмиратах

По словам Ирины Волк, супругов убили из-за вымогательства криптовалюты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супругов Новак похитили и убили в ОАЭ из-за вымогательства криптовалюты. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В октябре этого года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности», — написала Волк в своем telegram-канале. По ее словам, сообщники помогали организовать похищение, для чего арендовали машину и помещения, где силой держали пару.

Как рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, после убийства фигуранты избавлялись от ножей и вещей жертв. Все это они оставили на территории разных эмиратов.

