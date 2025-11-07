В МИД Венгрии высказались о сроках встречи Путина и Трампа в Будапеште

Сийярто считает, что подготовка к встрече Путина и Трампа может идти месяца Фото: Официальный сайт Президента РФ

Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может занять несколько месяцев. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, для успешного проведения мирных переговоров необходима подготовка, которая может занять длительное время. «Это может занять недели, даже месяцы, я думаю, что это естественно. Поэтому не стоит терять надежду на мир, а нужно активизировать усилия», — сказал глава МИД в интервью венгерской телекомпании М1.