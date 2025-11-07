В МИД Венгрии высказались о сроках встречи Путина и Трампа в Будапеште
Сийярто считает, что подготовка к встрече Путина и Трампа может идти месяца
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может занять несколько месяцев. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, для успешного проведения мирных переговоров необходима подготовка, которая может занять длительное время. «Это может занять недели, даже месяцы, я думаю, что это естественно. Поэтому не стоит терять надежду на мир, а нужно активизировать усилия», — сказал глава МИД в интервью венгерской телекомпании М1.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что России и США нужно решить один-два вопроса, чтобы договориться о встрече лидеров. Ранее Трамп и Путин договорились встретиться в венгерской столице во время телефонного разговора, но встреча была отложена. Москва и Вашингтон заявили, что саммит состоится, когда будут подходящие условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит будет востребован после скрупулезной предварительной работы. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что для урегулирования по Украине необходимо провести много технической работы.
