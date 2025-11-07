WADA направила Валиевой письмо о взыскании судебных издержек
Международный союз конькобежцев лишил Камилу Валиеву золотой медали ЧЕ-2022
Фото: Илья Московец © URA.RU
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило письмо представителям российской фигуристки Камилы Валиевой с просьбой взыскать деньги. Об этом сообщили в пресс-службе WADA.
«Адвокат WADA направил письмо представителям спортсмена с просьбой взыскать средства в соответствии с постановлением суда», — цитирует РИА Новости представителей агентства. Отмечается, что речь идет о 7 тысячах швейцарских франках (703,5 тысячи рублей — прим. URA.RU).
Федеральный суд Швейцарии отказался пересматривать решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации российской фигуристки за нарушение антидопинговых правил. Защита спортсменки настаивала на отмене решения, утверждая, что антидопинговое агентство скрыло значимые аргументы. В частности, речь шла о материалах, подтверждающих версию о случайном попадании вещества через десерт, который приготовил дедушка фигуристки. Кто такая Камила Валиева, которая добивалась невероятных успехов в фигурном катании, и почему ее карьера была разрушена — в материале URA.RU.
