WADA направила Валиевой письмо о взыскании судебных издержек

Федеральный суд Швейцарии отказался пересматривать решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации российской фигуристки за нарушение антидопинговых правил. Защита спортсменки настаивала на отмене решения, утверждая, что антидопинговое агентство скрыло значимые аргументы. В частности, речь шла о материалах, подтверждающих версию о случайном попадании вещества через десерт, который приготовил дедушка фигуристки. Кто такая Камила Валиева, которая добивалась невероятных успехов в фигурном катании, и почему ее карьера была разрушена — в материале URA.RU.