Политик Туртиайнен из Финляндии запросит убежище в России

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен намерен запросить политическое убежище в России. Об этом сообщило финское интернет-издание Verkkouutiset в пятницу. По информации издания, политик озвучил свои планы на Ялтинском международном форуме в Москве.

Ано Туртиайнен ранее высказывался в поддержку России и критиковал членство Финляндии в НАТО. «Бывший депутат Туртиайнен собирается запросить политическое убежище в России», — говорится в публикации Verkkouutiset. Ранее телерадиовещатель Yle сообщал, что бывший депутат переезжает в Москву и собирается выучить русский язык. В видеоролике, который выкладывал сам Туртиайнен, он отмечал, что Финляндия враждебна для России, пока состоит в НАТО.

Ано Туртиайнен был избран в парламент от партии «Истинные финны». Но после исключения из нее с 2019 по 2023 год представлял партию «Власть принадлежит народу».

