Политик Туртиайнен из Финляндии запросит убежище в России
Политик ранее критиковал НАТО
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен намерен запросить политическое убежище в России. Об этом сообщило финское интернет-издание Verkkouutiset в пятницу. По информации издания, политик озвучил свои планы на Ялтинском международном форуме в Москве.
Ано Туртиайнен ранее высказывался в поддержку России и критиковал членство Финляндии в НАТО. «Бывший депутат Туртиайнен собирается запросить политическое убежище в России», — говорится в публикации Verkkouutiset. Ранее телерадиовещатель Yle сообщал, что бывший депутат переезжает в Москву и собирается выучить русский язык. В видеоролике, который выкладывал сам Туртиайнен, он отмечал, что Финляндия враждебна для России, пока состоит в НАТО.
Ано Туртиайнен был избран в парламент от партии «Истинные финны». Но после исключения из нее с 2019 по 2023 год представлял партию «Власть принадлежит народу».
Ранее стало известно о гражданине Украины, который просит разрешить ему остаться на территории РФ. Он утверждает, что в случае депортации его ждут пытки, а также существует риск погибнуть, попав в ряды Вооруженных сил Украины. Из судебных документов следует, что мужчина ходатайствовал о предоставлении временного убежища, опасаясь высылки из страны, однако в удовлетворении просьбы было отказано. На судебном заседании, где рассматривался вопрос о продлении срока его пребывания в миграционном центре, гражданин Украины выразил обеспокоенность в связи с возможным исполнением решения о депортации.
