02:28 26 июля 2017 0

Российские танки отправятся на Ближний Восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин и вице-премьер Ирака Нури аль-Малики обсудили поставки танков российских Т-90. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева.

«Тема затрагивалась.У нас существует межправкомиссия, которая работает по своему плану. Не буду комментировать какие-то детали, какие-то нюансы по количеству танков и прочее. На переговорах обсуждался текущий ход выполнения существующих контрактов. В этой связи мы наметили пути разрешения тех проблем, которые всегда существуют во взаимоотношениях в военно-технической сфере», — рассказал Шугаев. В беседе с журналистами Шугаев также отказался комментировать информацию контракта между Россией и Турцией на поставку комплексов С-400, уточняет «Газета.ру».



Ранее стало известно, что соглашение на поставку танков Т-90 уже подписано. По оценкам экспертов, сумма контракта составляет около миллиарда долларов.