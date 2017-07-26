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26 июля 2017
25 июля 2017
02:28  26 июля 2017 0

Путин обсудил с руководством Ирака поставки уральских танков

Парад Победы на Красной площади. Москва, военная техника, 9 мая, парад победы, красная площадь, т-90
Российские танки отправятся на Ближний ВостокФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин и вице-премьер Ирака Нури аль-Малики обсудили поставки танков российских Т-90. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева.

«Тема затрагивалась.У нас существует межправкомиссия, которая работает по своему плану. Не буду комментировать какие-то детали, какие-то нюансы по количеству танков и прочее. На переговорах обсуждался текущий ход выполнения существующих контрактов. В этой связи мы наметили пути разрешения тех проблем, которые всегда существуют во взаимоотношениях в военно-технической сфере», — рассказал Шугаев. В беседе с журналистами Шугаев также отказался комментировать информацию контракта между Россией и Турцией на поставку комплексов С-400, уточняет «Газета.ру».

Ранее стало известно, что соглашение на поставку танков Т-90 уже подписано. По оценкам экспертов, сумма контракта составляет около миллиарда долларов.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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