Россия поставит Ираку крупную партию танков Т-90. Соответствующий контракт уже подписан властями двух стран.
Конкретные данные о соглашении по поставке в Ирак российских танков в Кремле не называют. Помощник президента РФ Владимир Кожин сухо сообщил, что контракт приличный, сообщает «Национальная служба новостей».
Эксперты Центра анализа стратегий и технологий подсчитали, что сумма контракта может превышать миллиард долларов, а количество танков составит несколько сотен. Директор центра Руслан Пухов назвал такой документ серьезным внешнеполитическим успехом руководства России.