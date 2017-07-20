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20 июля 2017
Главные новости Москвы
14:14  20 июля 2017 0

Россия поставит в Ирак сотни смертоносных машин. Контракт оценивается в миллиард долларов

Количество танков составит несколько сотенФото: Министерство обороны Российской Федерации

Россия поставит Ираку крупную партию танков Т-90. Соответствующий контракт уже подписан властями двух стран.

Конкретные данные о соглашении по поставке в Ирак российских танков в Кремле не называют. Помощник президента РФ Владимир Кожин сухо сообщил, что контракт приличный, сообщает «Национальная служба новостей».

Эксперты Центра анализа стратегий и технологий подсчитали, что сумма контракта может превышать миллиард долларов, а количество танков составит несколько сотен. Директор центра Руслан Пухов назвал такой документ серьезным внешнеполитическим успехом руководства России.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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