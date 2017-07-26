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Главные новости Ямала
07:55  26 июля 2017 0

Чиновники Нового Уренгоя провели рейд по недостроенным объектам

Малый Конный и Большой Конный полуострова (Уральская Куба), побережье Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, заброшенная школа, разрушенное здание
Собственники недостроенных объектов скрываются от ответственностиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация Нового Уренгоя нагрянула с проверкой на недостроенные городские объекты, представляющие опасность для жителей. Об этом сообщает информагенство «Север-Пресс».

В ходе выездного заседания чиновники посетили недостроенную многоуровневую парковку на улице Захаренкова, территория которой буквально нашпигована кусками арматуры, разбитыми бетонными блоками и фрагментами свай. Судебное разбирательство в отношение арендатора площади назначено на август. Аналогичный опасный объект в южном районе города также попал в поле зрения администрации. Владельца недостроенной многоуровневой стоянки планируют привлечь к уголовной ответственности, если в ближайшее время участок не будет приведен в порядок.

Стоит отметить, что часть владельцев замороженных строек в отличие от коллег ответственно относится к вопросам техники безопасности. В частности, недостроенная девятиэтажка в микрорайоне Дружба, пустовавшая на протяжении нескольких лет, огорожена и находится под охраной. Ожидается, что в следующем году новоуренгойцы справят новоселье в новом доме. «Мы посетили проблемные объекты, в отношении которых есть судебные решения о восстановлении ограждения. Мы понимаем, что это в первую очередь безопасность жизни и здоровья детей. По распоряжению губернатора автономного округа создана специальная комиссия, и такие выезды у нас будут регулярными», — отметил заместитель главы администрации города.

Ранее представители «Народного контроля» посетили в Лимбяяхе недостроенный комплекс, расположенный неподалеку от школы. По словам местных жителей, объект может стать местом тусовок для местных подростков, что неизбежно приведет к трагедии.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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