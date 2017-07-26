Самолет из Екатеринбурга в Анталью задерживается на восемь часов из-за поломки

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» рейс 9695 компании Azur Air до Антальи задерживается более чем на восемь часов. Пассажиры должны были вылететь в Турцию в среду ночью в 3:30, но согласно онлайн-табло вылет ожидается не ранее, чем в 11:40.
Сотрудник «горячей линии» в «Кольцово» сообщил «URA.RU», что официальной причиной восьмичасовой задержки является «подготовка рейса». Специалист из головного офиса Azur Air объяснила, что «по данному направлению была проведена замена воздушного судна в связи с неисправностью».
Одна из пассажирок рейса, жительница Челябинской области Марина Мазько рассказала «URA.RU», что сейчас более 300 человек ожидают вылета из Екатеринбурга в Анталью и до сих пор не уверены, когда именно им разрешат пройти на посадку.