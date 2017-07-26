{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,82
Динамика за 2 недели
Евро 69,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
25 июля 2017
24 июля 2017
23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Тюменской области
09:33  26 июля 2017 0

Туристы позавидовали красоте Тюмени, назвав ее современным Петербургом. ВИДЕО

Здания. Тюмень, мэрия тюмени, администрация города
Тюменцам советуют не забывать, в каком красивом городе они живутФото: Николай Бастриков © URA.RU

Путешественники из Новосибирска по пути на отдых в Краснодарский край заехали в несколько городов УрФО. Особенно молодую пару восхитила Тюмень, которую туристы назвали «Петербургом в миниатюре».

Алина Елова и Денис Барков выехали из родного города 12 июля, до Черного моря им предстоит преодолеть десять тысяч км. Ребята не скучают в дороге: в каждом городе они успевают осмотреть достопримечательности, снять видеоролик и поделиться впечатлениями в соцсети. Одним из самых запоминающихся для пары городов стала Тюмень, видео из которой они выложили в you-tube.

«Тюмень — очень красивый город, похож на мини-Петербург, только осовремененный. Нас очень впечатлила архитектура города, ухоженные улицы, хорошие дороги, резные фонари. Набережная поразила своей красотой и стилем, — говорят молодые люди на видео. — Тюменцы, если вы до сих пор думаете, что ваши власти ничего не делают, чтобы у вас тут было хорошо и уютно, просто съездите в другие города и убедитесь: в вашем городе всё отлично, просто супер!»

По дороге к жаркому солнцу и морю заехали ребята в Екатеринбург и Челябинск, которые также запечатлели на видео.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров