Туристы позавидовали красоте Тюмени, назвав ее современным Петербургом. ВИДЕО

09:33 26 июля 2017 0

Тюменцам советуют не забывать, в каком красивом городе они живут Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Путешественники из Новосибирска по пути на отдых в Краснодарский край заехали в несколько городов УрФО. Особенно молодую пару восхитила Тюмень, которую туристы назвали «Петербургом в миниатюре».

Алина Елова и Денис Барков выехали из родного города 12 июля, до Черного моря им предстоит преодолеть десять тысяч км. Ребята не скучают в дороге: в каждом городе они успевают осмотреть достопримечательности, снять видеоролик и поделиться впечатлениями в соцсети. Одним из самых запоминающихся для пары городов стала Тюмень, видео из которой они выложили в you-tube.

«Тюмень — очень красивый город, похож на мини-Петербург, только осовремененный. Нас очень впечатлила архитектура города, ухоженные улицы, хорошие дороги, резные фонари. Набережная поразила своей красотой и стилем, — говорят молодые люди на видео. — Тюменцы, если вы до сих пор думаете, что ваши власти ничего не делают, чтобы у вас тут было хорошо и уютно, просто съездите в другие города и убедитесь: в вашем городе всё отлично, просто супер!»

По дороге к жаркому солнцу и морю заехали ребята в Екатеринбург и Челябинск, которые также запечатлели на видео.