10:33 26 июля 2017 1

Власти Челябинска индексируют стоимость проезда в муниципальном транспорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До 23 рублей вырастет с 1 августа проезд в общественном транспорте Челябинска — трамваях, троллейбусах и автобусах. Эту информацию «URA.RU» подтвердил начальник городского управления транспорта Роман Болотов. По его словам, необходимо индексировать зарплату сотрудникам и обновлять подвижной состав. В настоящее время стоимость проезда составляет 20 рублей.

«Индексация стоимости проезда — вынужденная мера, — говорит Роман Болотов. — В последний раз цену на билеты поднимали в 2015 году. И даже сейчас, при себестоимости проезда в 25-26 рублей, цены в Челябинске одни из самых низких среди крупных городов в УрФО. В Екатеринбурге за проезд платят 28 рублей».

Цены на билеты в общественном транспорте Челябинска сравняются со стоимостью проезда в маршрутных такси. Как заявил «URA.RU» Роман Болотов, власти, чтобы компенсировать гражданам повышение, будут совершенствовать систему единого проездного билета, действующую с начала мая в Челябинске. Речь идет о билете на все виды общественного транспорта. Покупая билет у одного кондуктора, можно в течение часа пересаживаться по этому же билету с одного вида транспорта на другой.

«Глава Челябинска уже дал поручение увеличить временной промежуток пользования единым проездным, — сообщил „URA.RU“ Болотов. — Система признана эффективной, за два с половиной месяца вырос пассажиропоток». Сейчас билет можно купить только по безналичному расчету, пользуясь транспортной картой. По словам Романа Болотова, вопрос сейчас прорабатывается, для этого надо перенастроить платежные терминалы кондукторов, чтобы покупать «единый» и за «наличку». Власти также хотят сделать транспортные карты более привлекательными. На мэрию выходят с предложениями представители торговых сетей и аптек — обладатели карт будут получать скидку при покупках.

Уже несколько лет эксперты говорят о кризисе муниципального транспорта Челябинска. Из-за неплатежей по налогам и в Пенсионный фонд долги копились более десяти лет, обанкрочен МУП «Челябинский автобусный транспорт», в предбанкротном состоянии МУП «ЧелябГЭТ». Из МУПов выводят подвижной состав в новые коммерческие структуры, учредителями которых является мэрия Челябинска. В эти же структуры трудоустраивают сотрудников предприятий. Сегодня муниципальный автобусный парк насчитывает 120 единиц транспорта, электрический — 380. Власти объявили конкурс на покупку новых десяти низкопольных автобусов.