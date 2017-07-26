{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
25 июля 2017
24 июля 2017
23 июля 2017
Главные новости Курганской области
13:06  26 июля 2017 0

Прокуратура Зауралья заступилась за частные детсады. Предприниматели улучшений не ждут

Открытие детского сада Курган, детский сад, дошколята, воспитатель, игра, пирамидка, дети
В Курганской области мало частных детских садовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство Зауралья утвердило порядок предоставления субсидии частным детским садам. Это произошло по требованию региональной прокуратуры, выявившей нарушения в этой сфере.

Прокуратура установила, что в области не всем частным детским садам предоставляют субсидии на возмещение затрат на оплату труда, приобретение учебных пособий и средств обучения. В результате за последние четыре года количество частных детсадов и посещающих их детей не увеличилось, и это при том, что в Зауралье есть большая очередь на места в детсады. Прокуратура области обещает взять на контроль получение частниками поддержки со стороны государства.

Владельцы частных детских садов не ждут быстрых результатов. Как пояснила корреспонденту «URA.RU» руководитель центра по уходу и присмотру за детьми «Солнечный зайчик» Марина Асташова, поддержку могут получить только те садики, которые имеют лицензию на ведение образовательной деятельности. Таких в Кургане немного. «Центры по уходу и присмотру за детьми не обязаны получать лицензию. Процесс лицензирования сложный. Затраты на него могут оказаться значительно выше предоставляемых компенсаций. Кроме того, в условиях аренды помещений предприниматели несут огромные риски, так как лицензия выдается именно на помещение», — рассказала она.

Родители, чьи дети посещают такие центры, также ущемлены в правах — они не получают компенсацию части родительской платы за услуги по уходу и присмотру. «Однако и в лицензированном частном детском саду по заявлению родителей им вернут только 20% от 2000 рублей. Так как это установленный государством тариф за услуги по уходу и присмотру за детьми. Таким образом, содержание места для ребенка полностью ложится на плечи родителей (аренда и содержание помещения, содержание штата сотрудников, питание и прочие расходы)», — отмечает Марина Асташова.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров