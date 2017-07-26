13:06 26 июля 2017 0

В Курганской области мало частных детских садов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство Зауралья утвердило порядок предоставления субсидии частным детским садам. Это произошло по требованию региональной прокуратуры, выявившей нарушения в этой сфере.

Прокуратура установила, что в области не всем частным детским садам предоставляют субсидии на возмещение затрат на оплату труда, приобретение учебных пособий и средств обучения. В результате за последние четыре года количество частных детсадов и посещающих их детей не увеличилось, и это при том, что в Зауралье есть большая очередь на места в детсады. Прокуратура области обещает взять на контроль получение частниками поддержки со стороны государства.

Владельцы частных детских садов не ждут быстрых результатов. Как пояснила корреспонденту «URA.RU» руководитель центра по уходу и присмотру за детьми «Солнечный зайчик» Марина Асташова, поддержку могут получить только те садики, которые имеют лицензию на ведение образовательной деятельности. Таких в Кургане немного. «Центры по уходу и присмотру за детьми не обязаны получать лицензию. Процесс лицензирования сложный. Затраты на него могут оказаться значительно выше предоставляемых компенсаций. Кроме того, в условиях аренды помещений предприниматели несут огромные риски, так как лицензия выдается именно на помещение», — рассказала она.

Родители, чьи дети посещают такие центры, также ущемлены в правах — они не получают компенсацию части родительской платы за услуги по уходу и присмотру. «Однако и в лицензированном частном детском саду по заявлению родителей им вернут только 20% от 2000 рублей. Так как это установленный государством тариф за услуги по уходу и присмотру за детьми. Таким образом, содержание места для ребенка полностью ложится на плечи родителей (аренда и содержание помещения, содержание штата сотрудников, питание и прочие расходы)», — отмечает Марина Асташова.