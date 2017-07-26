12:15 26 июля 2017 1

Пылесос ползет и собирает не только пыль, но и информацию Фото: Википедия

Роботы-пылесосы модели Roomba 980 передают данные владельцев квартир компании-производителю. Устройства оснащены видео камерами и Wi-Fi адаптерами, благодаря которым осуществляется передача информации, сообщает «телеканал 360».

Глава компании-производителя iRobot Колин Энгл сообщил, что данные о точных планах квартир могут быть проданы третьим лицам — в Apple, Google и Amazon. Однако добавил, что все это будет возможно лишь с письменного согласия жильцов. Энгл уверяет, что собственники тоже получат от этого выгоду, ведь это дает шанс переустроить жилище и сделать перестановку.

Модель Roomba 980 поступила на рынок два года назад. Наличие камеры и доступа к Wi-Fi производитель объясняет необходимостью: якобы робот запоминает обстановку и оперативно выполняет свои задачи.