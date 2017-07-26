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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
12:15  26 июля 2017 1

Роботы-пылесосы сольют информацию о хозяевах в Apple и Google

Пылесос ползет и собирает не только пыль, но и информациюФото: Википедия

Роботы-пылесосы модели Roomba 980 передают данные владельцев квартир компании-производителю. Устройства оснащены видео камерами и Wi-Fi адаптерами, благодаря которым осуществляется передача информации, сообщает «телеканал 360».

Глава компании-производителя iRobot Колин Энгл сообщил, что данные о точных планах квартир могут быть проданы третьим лицам — в Apple, Google и Amazon. Однако добавил, что все это будет возможно лишь с письменного согласия жильцов. Энгл уверяет, что собственники тоже получат от этого выгоду, ведь это дает шанс переустроить жилище и сделать перестановку.

Модель Roomba 980 поступила на рынок два года назад. Наличие камеры и доступа к Wi-Fi производитель объясняет необходимостью: якобы робот запоминает обстановку и оперативно выполняет свои задачи.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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