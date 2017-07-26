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Главные новости Свердловской области
14:08  26 июля 2017 0

Чемпионка мира на смогла справиться со свердловскими депутатами и ушла с губернаторских выборов

Олеся Красномовец, легкоатлетка, чемпионка мира и европы. Екатеринбург, красномовец олеся
Губернаторские выборы лишились красивой женщиныФото: Александр Мамаев © URA.RU

Кандидат в губернаторы Свердловской области от «Патриотов России» Олеся Красномовец направила в облизбирком уведомление об отказе от участия в выборах главы региона.

Как сообщили «URA.RU» в региональном отделении партии, их выдвиженец не смог пройти муниципальный фильтр. «…Мы приложили максимум усилий — ездили по области, встречались с депутатами и активными не равнодушными жителями, проводили различные мероприятия. Выражаю огромную благодарность тем депутатам, которые поставили за меня свои подписи. Спасибо, что поверили в меня, мои идеи, мою команду», — сказала Красномовец.

Экс-кандидат пояснила, что выдвижение стало для нее «бесценным опытом и отличным заделом на будущее»: «Я посмотрела, как работают механизмы гос. машины, появились новые идеи и планы».

Олеся Красномовец — серебряный призер Олимпиады 2004 года в беге на 200 и на 400 метров, чемпионку мира и Европы по легкой атлетике. Она была выдвинута дл участия в выборах губернатора 25 июня 2017 года.

Константин Джултаев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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