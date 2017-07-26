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26 июля 2017
Главные новости 
13:27  26 июля 2017 1

Аферист обманул на сайте знакомств матерей-одиночек из Перми. ВИДЕО

"Завидный жених" обманул более 20 матерей-одиночек по всей странеФото: МВД РФ

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении мошенника, обманувшего более 20 матерей-одиночек из разных уголков страны. Среди его жертв были женщины из Пермского, Краснодарского, Забайкальского, Камчатского краев и других регионов России.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчина размещал на сайте знакомств анкеты и представлялся успешным бизнесменом. Он сообщал, что ради налоговых льгот готов помогать одиноким матерям и их детям и просил предоставить данные банковских карт.

«Установлено, что фигурантом было похищено свыше 700 тысяч рублей, в основном принадлежащих матерям-одиночкам, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — В некоторых случаях женщины, не имевшие собственных банковских карт, передавали данные счетов родственников или знакомых, с которых также списывались сбережения».

В общей сложности жертвами афериста стали более 20 женщин из Московской, Ростовской, Амурской, Омской, Астраханской областей, а также из Пермского, Краснодарского, Забайкальского и Камчатского краев.

Александр Лукманов
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