Екатеринбургское предприятие авиакосмической промышленности НПО автоматики завершило работу по проектированию системы управления ракеты для космического туризма. Как рассказал «URA.RU» гендиректор компании Андрей Мисюра [в прошлом — министр промышленности Свердловской области], чертежи уже переданы заказчику и находятся на рассмотрении.
«Проект системы управления готов, чертежи переданы компании „Космокурс“ и инвесторам. Они будут решать, финансировать проект или нет, но наше предприятие взяло проект в разработку не ради денег. Рынок космического туризма все равно будет развиваться, поэтому нам нужны компетенции», — пояснил агентству Мисюра, не став комментировать вопрос стоимости реализации проекта. На момент подготовки материала дозвониться до заказчика — «Космокурс» — не удалось.
Ранее «URA.RU» сообщало, что финансированием будет заниматься совладелец УГМК Искандер Махмудов. По данным агентства, он готов вложить в это дело порядка 150 млн долларов.
Ракета сможет поднимать на 140 км от Земли шесть пассажиров; полет в космос будет длиться около часа, а пребывание в невесомости — порядка шести минут. Пока стоимость такого путешествия в космос оценивают в 200-250 тысяч долларов.