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26 июля 2017
Главные новости 
13:59  26 июля 2017 0

Компания бывшего свердловского министра завершила работу над проектом ракеты для космического туризма

Андрей Мисюра, генеральный директор АО «НПО автоматики». Екатеринбург
Андрей Мисюра надеется, что инвесторы примут положительное решение по финансированию строительства ракеты для космического туризмаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбургское предприятие авиакосмической промышленности НПО автоматики завершило работу по проектированию системы управления ракеты для космического туризма. Как рассказал «URA.RU» гендиректор компании Андрей Мисюра [в прошлом — министр промышленности Свердловской области], чертежи уже переданы заказчику и находятся на рассмотрении.

«Проект системы управления готов, чертежи переданы компании „Космокурс“ и инвесторам. Они будут решать, финансировать проект или нет, но наше предприятие взяло проект в разработку не ради денег. Рынок космического туризма все равно будет развиваться, поэтому нам нужны компетенции», — пояснил агентству Мисюра, не став комментировать вопрос стоимости реализации проекта. На момент подготовки материала дозвониться до заказчика — «Космокурс» — не удалось.

Ранее «URA.RU» сообщало, что финансированием будет заниматься совладелец УГМК Искандер Махмудов. По данным агентства, он готов вложить в это дело порядка 150 млн долларов.

Ракета сможет поднимать на 140 км от Земли шесть пассажиров; полет в космос будет длиться около часа, а пребывание в невесомости — порядка шести минут. Пока стоимость такого путешествия в космос оценивают в 200-250 тысяч долларов.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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