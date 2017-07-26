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Главные новости Челябинской области
14:15  26 июля 2017 0

В Каслях сгорел дом убийцы мальчика

Похороны Вани Котова. Касли, дом убийцы
Дом в Каслях, где убили ребенка, пока пустуетФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Убийство 10-летнего мальчика в Каслях
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В Каслях в ночь на 26 июля, загорелся частный дом. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщают, что сигнал о возгорании поступил в 00 часов 28 минут, и уже через полчаса пламя было ликвидировано.

В СМИ и социальных сетях пишут, что речь идет о поджоге на улице Заветы Ильича. Именно в этом доме жил убийца 10-летнего мальчика, ранее судимый житель Озерска. Там же произошло и преступление. Семья, в которой жил убийца, уехала из Каслей, опасаясь самосуда местных жителей. В соцсетях сообщают, что дом уже купила другая семья из Екатеринбурга, но не успела пока заселиться: из-за пожара полностью выгорела одна из комнат.

10-летний Ваня пропал без вести 14 июля, когда отправился на велосипеде в школьную библиотеку за учебниками. Его искали всей областью. Волонтеры, спасатели и полиция прочесывали окрестные леса, проверяли водоемы. Тело Вани нашли зарытым в огороде — там его спрятал убийца. Он дал признательные показания и показал место захоронения. Проводить ребенка в последний путь пришли сотни горожан.

Убийца, не дожидаясь суда, свел счеты с жизнью в СИЗО. 22 июля Ване должно было исполниться 11 лет. В этот день жители городов Южного Урала провели «Акцию несогласия с прерванными детскими жизнями» и выпустили в небо воздушные шары.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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