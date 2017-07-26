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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
14:00  26 июля 2017 1

«Ленка — голая коленка». Рогозин написал грустную песню о любви

Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий
Слова к песне вице-премьер придумал по дороге на БайконурФото: Александр Мамаев © URA.RU

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин блеснул еще одним талантом — у себя в Twitter он опубликовал клип на свою песню.

«По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории», — пишет Рогозин.

В песне под названием «Ленка-енка» поется о юношеской любви, сообщает «Национальная служба новостей»: «Ленка-енка, голая коленка, голая коленка, раз и два».

Музыку на слова, написанные вице-премьером, придумал композитор Андрей Ктитарев. Клип представляет собой нарезку из известных фильмов, снятых в СССР. Видеомантжером выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян, передает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
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