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26 июля 2017
Главные новости Москвы
15:12  26 июля 2017 1

«Залог войны». Украинец объяснил отношение к русскоязычным

Украинец заявил, что не хочет быть частью русского мираФото: Вадим Ахметов

Украинский телеведущий с канала ZIK Остап Дроздов заявил, что те украинцы, которые говорят на русском, являются «залогом войны». Таким образом он отреагировал на инцидент с журналистом Юрием Романенко, которого выгнали с телеперадачи за отказ говорить по-украински, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Дроздов обратился к русскоговорящим украинцам с платформы социальной сети Facebook. Он сообщил, что идеальный языковой комфорт, который они испытывали на протяжении 25 лет, был обеспечен дискомфортом миллионов украинцев, которые хотели говорить на своем родном языке.

Также Дроздов вспоминает ситуацию с Романенко. «Мой прецедент поставил перед вами зеркало. Ну что, приятно?» — написал журналист у себя на странице и добавил, что граждане, говорящие на русском языке, являются залогом войны на Украине.

Украинец пояснил, что не хочет чувствовать себя частью русского мира. «Ваш язык является языком не только Пушкина, но и Путина. Ваш язык является языком не только Достоевского, но и наемника из Донбасса. Ваш язык является языком не только Цветаевой, но и патриарха Кирилла. Ваша речь делает мою страну страной русского мира», — цитирует «телеканал 360» Дроздова.

Отметим, что публикацию Дроздов написал по-украински.

Семен Гринберг
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