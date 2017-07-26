17:32 26 июля 2017 0

Чтобы избавиться от аварийных общаг и "хрущевок", Тюмени не нужна "московская" реновация (фото из архива) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюмень не готова идти по стопам Москвы и проводить реновацию жилого фонда. Об этом единодушно заявили архитекторы и чиновники в рамках круглого стола пресс-клуба «Неформат», прошедшего в Тюмени.

По мнению директора МКУ «Управление градостроительного планирования» Николая Черепанова, Тюмень ни в коем случае не должна подражать Москве в вопросе реновации. «В Генплане Тюмени не была предусмотрена реновация, — отметил Черепанов. — Если мы такое решение примем или получим указание „сверху“, нам придется в первую очередь взяться за генплан».

Начальник отдела капитального строительства ООО «СК „Зеленый квадрат“» Александр Архангельский был еще более категоричен. На примере застроенного «хрущевками» жилого квартала между улиц Рижской, Одесской и Севастопольской Архангельский объяснил, почему реновация для Тюмени не может быть вопросом ближайшего времени. Строитель объяснил, что существует несколько вариантов реновации этой территории с высокой рентабельностью, но все упирается в состояние грунта в месте строительства и проблемы с автомобилизацией района. Грунт эксперт образно сравнил с плывуном, а про автомобилизацию отметил: «Материться нехорошо, а другого слова нет».

Грунт — плывун, автомобилизация огромная. Реновация в Тюмени затруднительна по чисто техническим причинам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший главный архитектор Тюмени, гендиректор ООО «Геопроект» Сергей Лесков и вовсе назвал реновацию «навязанной проблемой с политическими и экономическими подтекстами». По мнению архитектора, от реновации могут выиграть только риелторы и девелоперы.

«У нас имеются свободные незастроенные территории, говорить о необходимости реновации нельзя, — поддержал коллегу почетный архитектор РФ, директор ООО „Гипродом“ Олег Бузников. — Мы в Тюмени реновацией занимаемся уже давно, снося ветхое и аварийное жилье». Также Бузников назвал реновацией проект реконструкции улицы Мельникайте, раскритикованный ранее самым популярным блогером России Ильей Варламовым.

Заместитель главы администрации Тюмени Руслан Кухарук предложил «подождать опыта Москвы» в вопросе реновации. «На сегодня не стоит торопиться распространять этот опыт на всю территорию России», — заявил Кухарук.

«Та социальная инфраструктура, которая есть, по обеспеченности спортивными сооружениями, школами, детскими садами, объектами соцкультбыта — она рассчитывалась на то количество населения, которое проживало в пятиэтажных жилых домах. И теперь, пусть даже проведя не реконструкцию этих домов (некоторые варианты реновации предполагают реконструкцию имеющихся „хрущевок“ с повышением этажности и площади здания — ред.), а полностью „зачистив“ эту площадку и возведя новые дома (большей этажности — ред.), за счет чего нам увеличивать количество объектов соцкультбыта, непонятно. То есть либо строить их внутри этой территории, если она это позволяет, либо обделять будущих жильцов, которые заедут (после реновации — ред.) в это, наверное, недешевое жилье, если мы говорим о центре города Тюмени», — описал сложности реновации по-тюменски Кухарук.

Чиновник отметил, что регион склоняется к реновации не жилого фонда, а территорий после расселения и сноса ветхого и аварийного жилья.

По словам Руслана Кухарука, такие территории, застроенные одно-, двух- и трехэтажными «бараками», есть в районе Лесобазы, на улице Береговой в заречной части Тюмени и в районе Маяка.

Сейчас мэрия работает с застройщиками в рамках договоров о развитии застроенных территорий. Девелопер выигрывает на аукционе площадку под развитие, расселяет жилищный фонд и возводит новые дома. У мэрии 16 таких договоров площадью 104 гектара, где расположены 125 тысяч квадратных метров жилья «под снос». На этих территориях планируется возведение 1,2 миллиона квадратных метров жилья.

По озвученной на круглом столе информации, в Тюмени уже расселено 147 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья. Нужно расселить еще 182 тысячи «квадратов», на это требуется более 10 миллиардов рублей. Руслан Кухарук частично подтвердил эту информацию, сказав, что затраты на расселение близки к озвученным.

Как писало «URA.RU», проект реновации в Москве предполагает снос более чем 4,5 тысяч старых домов с переселением жильцов в новые дома. Президент Путин уже подписал закон о реновации, несмотря на протесты москвичей. В Госдуме обсуждают распространение реновации со сносом «хрущевок» на всю Россию.