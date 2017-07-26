Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал, как легко управляется с пятидесятикилограммовой штангой. Жим лежа он сделал 50 раз всего за 40 секунд. Видео чеченский лидер выложил на своей странице в Instagram.
На видео Рамзан Кадыров довольно легко поднимает штангу, его помощник ведет счет. Подписчики главы Чечни восхищены такой силой и выдержкой, они пожелали Кадырову еще больше здоровья.
Женщины же попросили Кадырова почаще выкладывать видео с танцами. «А танец? Танец когда? В танце вы очень красивый! Так мало показывают президентов танцующих и радостных! Пожалуйста, почаще танцуйте и радуйте нас! Это очень красиво», — просят поклонницы чеченского лидера.
Спорту глава Чечни уделяет особое внимание. В октябре прошлого года Рамзан Кадыров заложил в республике Олимпийский центр дзюдо, который будет носить имя президента Российской Федерации Владимира Путина, пишет «Национальная служба новостей». Кадыров отметил, что в Чечне благодаря новому спорткомплексу должны быть самые результативные показатели в дзюдо.