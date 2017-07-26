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26 июля 2017
Главные новости Москвы
16:38  26 июля 2017 0

50 раз за 40 секунд. Кадыров показал настоящую мужскую силу. ВИДЕО

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров посвящает спорту много времениФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал, как легко управляется с пятидесятикилограммовой штангой. Жим лежа он сделал 50 раз всего за 40 секунд. Видео чеченский лидер выложил на своей странице в Instagram.

На видео Рамзан Кадыров довольно легко поднимает штангу, его помощник ведет счет. Подписчики главы Чечни восхищены такой силой и выдержкой, они пожелали Кадырову еще больше здоровья.

Женщины же попросили Кадырова почаще выкладывать видео с танцами. «А танец? Танец когда? В танце вы очень красивый! Так мало показывают президентов танцующих и радостных! Пожалуйста, почаще танцуйте и радуйте нас! Это очень красиво», — просят поклонницы чеченского лидера.

Спорту глава Чечни уделяет особое внимание. В октябре прошлого года Рамзан Кадыров заложил в республике Олимпийский центр дзюдо, который будет носить имя президента Российской Федерации Владимира Путина, пишет «Национальная служба новостей». Кадыров отметил, что в Чечне благодаря новому спорткомплексу должны быть самые результативные показатели в дзюдо.

Нина Калинина
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