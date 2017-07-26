17:25 26 июля 2017 0

Создателем проекта стал автор шоу «Замуж за рубеж» и сериала «Восточные жены» Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве завершается работа над телепроектом, рассказывающем о жизни «девушек легкого поведения». Об этом «URA.RU» сообщили сами героини картины — активистки движения в защиту секс-работниц. Рабочее название документальной ленты — «Ночная смена».

Создателем проекта стал автор шоу «Замуж за рубеж» и сериала «Восточные жены» Константин Райх. «Он сам вышел на нас зимой — мы как раз только-только провели семинар для секс-работниц о том, как общаться со СМИ, — рассказала „URA.Ru“ лидер движения „Серебряная роза“ Ирина Маслова. — Я не очень люблю журналистов, но Костя сказал, что хочет показать правду, и мы пошли ему навстречу».

В итоге съемки прошли в 14 крупнейших российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Перми и Екатеринбурге. «Они снимали наши социальные проекты, наших девочек, которые задействованы в них, кого-то сами находили, — рассказывает Маслова. — Некоторые героини получились прямо очень живые. В таком объеме, с такой подачей, с такой человеческой позицией на эту тему в России еще никто не снимал».

Помимо документальных кадров, в картине будут и исторические сцены, которые снимались в павильонах киностудии «Ленфильм». Всего в фильме получилось восемь серий. Работа над ними почти завершена (сейчас заканчивается монтаж картины). Ожидается, что осенью сериал покажут на одном из центральных российских телеканалов.