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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Свердловской области
16:53  26 июля 2017 0

Прокуратура Екатеринбурга выяснит причину образования масляного пятна на городском пруду. ФОТО

Маслянистое пятно на поверхности городского пруда. Необр. Екатеринбург
Прокуратура разберется в причинах образования масляного пятна на поверхности ИсетиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку после того, как на поверхности городского пруда в центре города появилось масляное пятно, которое разрослось от Макаровского моста до берега театра Драмы.

Как пояснила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ Марина Канатова, к проверке будут привлечены специалисты надзорных органов. Они возьмут пробы воды, чтобы выяснить состав этого вещества, после чего прокуратура будет выясниться причины утечки.

В июле начали осушать пруд в связи с реконструкцией Макаровского моста, заниматься которой будет частый исполнитель госконтрактов ООО «ГУДСР». На момент подготовки материала дозвониться до компании не удалось.

Масляное пятно на поверхности Исети было замечено жителями Екатеринбурга в среду, 26 июля.

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Пятно разрослось от моста до берега у театра Драмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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