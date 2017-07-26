Губернатор Югры Наталья Комарова, которая сейчас отдыхает в Москве, прервет свой отпуск из-за лесных пожаров и вспышки менингита в Нижневартовске. Глава автономного округа, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, прибудет в Ханты-Мансийск в пятницу. Об этом в среду, 26 июля, сообщил «URA.RU» источник в правительстве ХМАО.
«Губернатор уже сегодня с утра по телефону из Москвы решала рабочие вопросы», — комментирует собеседник.
В департаменте общественных и внешних связей региона агентству подтвердили данную информацию. Утром Наталья Комарова разговаривала со своими первыми заместителями Геннадием Бухтиным и Алексеем Шипиловым, а также с директором департамента здравоохранения Алексеем Добровольским.
«По итогам утренних совещаний губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение об изменении своего графика. Завтра она проведет ряд рабочих встреч в Москве, уже в пятницу приступит к работе в Ханты-Мансийске», — сказано в официальном сообщении ведомства.
В рабочем графике губернатора запланирован выезд в муниципалитеты, где из-за лесных пожаров введен режим ЧС, там Комарова проведет заседание правительства региона, а также рабочие совещания, где будут заслушаны доклады ответственных руководителей о ходе решения текущих задач.
Режим ЧС был введен для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в Березовском и Белоярском районах из-за лесных пожаров. В регионе создается оперативный штаб под руководством вице-губернатора Алексея Забозлаева. Югра наряду с Ямалом и Коми вошла в топ-3 регионов России, где сильнее всего горят леса. В правительстве ранее заявляли, что проблемы только на северо-западе ХМАО из-за сильной жары и сухих гроз. На тушении заняты тяжелая техника и десятки специалистов МЧС.
Вспышка менингита произошла в Нижневартовске. С начала июня в больницы обратились 117 детей с подозрениями на энтеровирусную форму заболевания. Диагноз подтвердился у 62 детей. Официальные представители Нижневартовска и департамента здравоохранения Югры не называют причину вспышки заболевания, перекладывая ответственность за произошедшее друг на друга. По версии прокуратуры, ответственные лица пытались скрыть вспышку инфекции. В ситуации разбирается региональный СКР. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.