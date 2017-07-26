10:25 26 июля 2017 1

Эпицентром вспышки менингита стал Нижневартовск Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По следам вспышки детского менингита в Нижневартовске, которую по оценкам прокуратуры попытались скрыть местные медики, началась проверка СКР. Об этом «URA.RU» рассказала начальник пресс-службы СУ СК по ХМАО-Югре Алина Никифорова. По словам собеседницы, в настоящий момент поднимаются документы и изучаются все факты произошедшего. Более подробные данные ведомство предоставит после проведенной ревизии. По итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Около 20 детей продолжают находиться на стационарном лечении Фото: depositphotos.com © URA.RU

С начала июня в больницы Нижневартовска обратились 117 детей с подозрениями на энтеровирусный менингит. Диагноз подтвердился у 62 детей. Менингит — это воспаление оболочек головного или спинного мозга. Бывает бактериальной, вирусной, грибковой и другой этиологии. Основной путь передачи — воздушно-капельный, но может передаваться контактным путем через инфицированные предметы. Выраженность, наличие симптомов и тяжесть вреда здоровью зависят от этиологии менингита. Энтеровирусный менингит, является менее опасным, чем его другие разновидности, однако в отсутствии лечения способен привести к печальным последствиям.

Официальные представители Нижневартовска и департамента здравоохранения Югры не называют причину вспышки заболевания, перекладывая ответственность за произошедшее друг на друга.

Прокуратура округа из-за конфликта ведомств была вынуждена сместить акценты в ранее сделанном заявлении.

В первоначальном релизе прокуратуры, которая провела проверку по материалам СМИ и подтвердила вспышку инфекции, ведомство сообщало, что основной причиной массовых заболеваний детей являются недоработки руководителей детских учреждений и департамента образования Нижневартовска.

«Сотрудники прокуратуры сделали вывод, что в образовательных учреждениях города не созданы безопасные условия обучения и воспитания детей, в том числе не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Кроме того, школы и детсады не закрывались своевременно на карантин, и в них не проводились дополнительные противоэпидемиологические мероприятия», — сообщалось в официальном заявлении надзорного ведомства.

Однако, официальный пресс-релиз в последующем был изменен, и акцент сместился в адрес департамента здравоохранения Югры и подконтрольных ему учреждений: «Проверка показала, что городскими медицинскими учреждениями были нарушены сроки направления экстренного извещения в территориальный орган Роспотребнадзора об установлении случаев инфекционной болезни, профилактика которой также своевременно не организована».

Как сообщила в разговоре с «URA.RU» сообщила старший помощник прокурора ХМАО по взаимодействию со СМИ Инга Снаткина, доверять следует второй версии документа.

По словам директора департамента образования Нижневартовска Ольги Козловой, первый вариант пресс-релиза прокуратуры не соответствовал действительности. «Мы являемся далеко не первым звеном в цепочке передачи информации и принятии противовирусных мер. При наличии симптомов заболевания родители с ребенком отправляются в больницу, в случае если диагноз вирусной болезни у ребенка подтверждается, сотрудники медицинского учреждения передают информацию врачу-инфекционисту, который, в свою очередь, делает заявление медицинскому работнику в детском садике или школе, тот передает информацию руководителю учреждения, который и принимает необходимые меры», — комментирует Козлова в разговоре с «URA.RU».

По словам чиновницы, как только информация о заболевших в детских учреждениях начала поступать в департамент образования города, школы и детсады предприняли необходимые меры — стали ограничивать время работы учреждений и проводить санитарную обработку.

«К нам приезжали федеральные проверки и никаких серьезных нарушений найдено не было. За исключением неправильного использования дезраствора (раствор жидкость для противовирусной обработки — ред.), который в некоторых случаях был разведен неправильно. Если предположить, что условия действительно не соответствовали нормам, то мы бы получили огромную вспышку массовых заболеваний (когда заболевает более 3 детей из одного детского учреждения — ред.). А большинство из зафиксированных случаев единичны. Это показывает, что все необходимые мероприятия учреждениями были исполнены», — считает чиновница.

Югорские медики выдвигают свою картину действительности. По словам заместителя директора департамента здравоохранения ХМАО Ирины Винокуровой, нарушения в работе медицинских учреждений действительно были, но говорить, что именно это стало причиной вспышки детского менингита — нельзя.

«В медицинских организациях Нижневартовска работала выездная комиссия, состоящая из специалистов депздрава Югры, медицинских экспертов и представителей Роспотребнадзора по ХМАО. По результатам проверки было отмечено, что в медицинских учреждениях были единичные нарушения при подаче экстренных извещений в первые дни регистрации заболевания. К медицинским работникам, допустившим нарушения, применены меры дисциплинарного воздействия. С медицинскими работниками автономного округа проведено дополнительное обучение по вопросам профилактики, лечения, диагностики энтеровирусной инфекции», — рассказывает Винокурова.

Открыто ответить на вопрос, что стало причиной вспышки менингита среди детей не смогла ни одна из опрошенных сторон. В администрации Нижневартовска предложили обратиться в Роспотребнадзор. «Я не эксперт в данной отрасли, и не обладаю данной информацией. Предлагаю вам обратиться в Роспотребнодзор, данная ситуация находится на их контроле и они более компетентны», — прокомментировала начальник управления по взаимодействию со СМИ мэрии Светлана Селиванова.

Получить комментарий Роспотребнадзора на момент создания материала не удалось. В приемной начальника территориального отдела управления, ответственного за Нижневартовск, Ольги Герасимовой, не ответили на звонки журналистов.

По мнению источника «URA.RU» в правительстве Югры, отвечающего за сферу здравоохранения региона, очагом инфекции менингита в Нижневартовске могли стать публичные места.

«Могу предположить, что это людные социальные объекты: батуты или бассейны. С начала лета, администрацией города проводились различные детские досуговые мероприятия. Во время „Самотлорских ночей“ (ежегодный городской фестиваль — ред.) было установлено множество батутов, которые посещали дети. Моя практика показывает, что именно такие места и являются очагом детских инфекций. Точно можно сказать, что источник заболевания находится на территории Нижневартовска. В других муниципалитетах подобных вспышек нет», — комментирует инсайдер.

Между тем, правительственные средства пропаганды растиражировали информацию, что никакой вспышки детского менингита на территории Югры нет, а информация, распространяемая СМИ и официальными органами надзора — искажена.